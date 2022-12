Adelzhausen

Neuer Edeka-Supermarkt in Adelzhausen eröffnet am Donnerstag

Bis kurz vor der Eröffnung waren noch die Handwerker im neuen Edeka-Supermarkt in Adelzhausen. Am Donnerstag soll aber alles bereit für die ersten Einkäufer sein.

Plus Viele Bürgerinnen und Bürger in Adelzhausen und Umgebung freuen sich, dass es vor Ort wieder eine Einkaufsmöglichkeit gibt. Das Café öffnet auch am Sonntag.

Der neue Edeka-Supermarkt im Mühlweg in Adelzhausen öffnet am Donnerstag erstmals seine Pforten. Rund 1200 Quadratmeter groß ist die Verkaufsfläche. Etwa 100 Quadratmeter haben die Bäckerei und das Café Mühlweg, das die Inhaber des Supermarktes, das Ehepaar Berger, selbst betreiben. In der Gemeinde gibt es zwar vereinzelt Kritik wegen der Versiegelung der Fläche. Grundsätzlich überwiegt aber die Freude.

