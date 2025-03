Sechs Grundstücke wird das neue Baugebiet „Amselweg“ in Adelzhausen voraussichtlich haben. In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans zu. Diskussionen gab es um den Kauf eines Straßenhobels für den Bauhof.

