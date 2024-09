Autofahrer schläft zwischen Adelzhausen und Odelzhausen am Steuer ein

Ein 63-Jähriger hat sich am Freitagnachmittag selbst bei der Polizei in Dachau angezeigt. Nach Angaben der Polizei sagte er, er sei am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Strecke zwischen Adelzhausen und Odelzhausen (Landkreis Dachau) am Steuer eingeschlafen und deshalb gegen eine Schutzplanke gefahren.

Autofahrer prallt gegen Schutzplanke: Schaden von 8000 Euro an seinem Wagen

An seinem Wagen entstand ein Schaden von 8000 Euro. Gegen den 63-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (nsi)