Glätte: Aichacher überschlägt sich mit Auto

Ein Autofahrer aus Aichach ist am frühen Montagmorgen bei einem Unfall bei Glätte zwischen Adelzhausen und Odelzhausen verletzt worden, berichtet die Dachauer Polizei. Der 23-Jährige gegen 5.10 Uhr auf der Staatsstraße St2051 von Adelzhausen in Richtung Odelzhausen. In einer Kurve kam das Auto ohne Fremdverschulden nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich, so die Polizei.

Rettungsdienst bringt den Aichacher nach dem Unfall ins Krankenhaus

Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Toyota entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.