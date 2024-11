Peter Held gewinnt das Anfangsschießen in Heretshausen

Bei den Heilbachtaler Schützen Heretshausen (Gemeinde Adelzhausen) war die Jahreshauptversammlung eine Premiere für den neu gewählten Schützenmeister Michael Asam. Von den 103 Mitgliedern des Vereins waren 29 zum Anfangsschießen erschienen. Von den drei Auflagenschützen gewann Peter Held mit 59,7 Teiler vor Josef Asam (64,3 Teiler) und Peter Haug (65,5 Teiler).

Beim Gauschießen in Kleinberghofen holte Franziska Nern den Jugend-Gaukönigstitel. Zum Höhepunkt des Jahres zählte die Fahnenweihe in Klenau-Junkenhofen. Larissa Eiba (Schüler) zweite der Gaumeisterschaft, nahm an der Deutschen Meisterschaft teil, belegte den 13. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft und Oberbayerische Meisterschaft 89. Platz von 169 Teilnehmern.

Sportleiters Josef Asam berichtete über die hervorragenden Platzierungen beim Raiffeisenpokalschießen und Verwaltungspokalschießen. Außerdem ist die zweite Mannschaft Meister geworden, die erste und zweite Mannschaft gewann jeweils den Herbstmeistertitel und die dritte Mannschaft belegt den dritten Platz. Die nächsten Termine: 22. November Übungsschießen und Geburtstagsscheibe von Peter Bayr; Königsschießen am 29. November ab 19.30 Uhr und 1.Dezember 13 bis 17 Uhr, sowie die Königsproklamation am 13. Dezember um 19.30 Uhr beim Dillitz.