Adelzhausen

Polizei winkt ab: Drei Schulweghelfer in Adelzhausen sind zu wenig

Ein Verkehrsschild weist Autofahrer auf der Aichacher Straße in Adelzhausen darauf hin, dass sie auf Kinder aufpassen müssen.

Plus Vorerst gibt es keine Lösung, wie Schulkinder sicher über die Aichacher Straße gelangen. Das frustriert den Gemeinderat. Es mangelt an Freiwilligen.

Von Gerlinde Drexler

Frustriert und enttäuscht reagierten einige Adelzhausener Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung auf eine Stellungnahme der Polizei zum Thema Schulweghelfer. Auf einen Aufruf der Gemeinde hatten sich nur drei Personen gemeldet, die die Schulkinder bei der die Überquerung der Aichacher Straße auf Höhe des Bürgerhauses unterstützen wollten. Der Gemeinderat wollte dennoch einen Versuch wagen. Die Polizei hält die Aufgabe allerdings mit nur drei Helfern für nicht lösbar.

Um den laufenden Betrieb zu gewährleisten, sei eine gewisse Anzahl an Helferinnen und Helfern notwendig, hieß es in der Stellungnahme. An fünf Schultagen sollte der Übergang während 20 Zeiträumen besetzt werden, rechnete die Polizei vor. Mit drei Freiwilligen sei das nicht zu machen. Die Polizei hielt sieben bis zehn Verkehrshelfer für notwendig.

