Der laufende Unterhalt steht bei den Schulverbänden heuer an erster Stelle

Schulverbände Adelzhausen-Tödtenried und Sielenbach konzentrieren sich auf Ersatzbeschaffungen. In Adelzhausen stieg die Zahl der Schüler erneut an.

Der Ausbau der Digitalisierung geht auch heuer bei der Grundschule in Adelzhausen und der Mittelschule in Sielenbach weiter. Vor allem investieren die Schulverbände Adelzhausen-Tödtenried und Sielenbach dieses Jahr aber in den laufenden Unterhalt. Das beschlossen die Mitglieder der Verbände in der Sitzung am Donnerstag, wie Corinna Schieg, stellvertretende Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

75 Verbandsschüler, genauso viele wie im vergangenen Schuljahr, besuchen die Mittelschule. 34 Schüler kommen aus Adelzhausen, sechs aus dem Schulverbund, dem die Mittelschule Sielenbach seit 2016 gemeinsam mit den Mittelschulen in Dasing und Friedberg angehört. Die Verbandsumlage sank mit 258.700 Euro gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Umlage pro Schüler reduziert sich um 56 Euro auf 3449 Euro.

21 Schüler mehr als im Vorjahr, insgesamt 197 Kinder, gehen an die Grundschule in Adelzhausen. 102 davon kommen aus Sielenbach. Die Umlage pro Schüler stieg um rund 100 Euro auf 2530 Euro an.