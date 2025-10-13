Trapschießen bei den Salvatorschützen Adelzhausen

Stefan Fischer, Abteilungsleiter bei den Salvatorschützen Adelzhausen, durfte 17 Schützinnen und Schützen zur Gaumeisterschaft am Bäckerberg in Adelzhausen begrüßen. Bei der Gaumeisterschaft werden drei Serien zu je 25 Wurfscheiben geschossen. In der Klasse Herren I erzielte Christopher Martin mit getroffenen 68 Scheiben Platz eins, gefolgt von Patrick Wagner mit 63 Scheiben auf Platz zwei. In der Klasse Damen I erzielte Melanie Martin mit 46 getroffenen Wurfscheiben Platz eins. In der Klasse Herren II erreichte Anton Held mit 64 Treffern Platz eins, Markus Rieger mit 52 Scheiben Platz zwei und Jürgen Fischer mit 48 Wurfscheiben Platz drei. Bei den Herren III erzielte Harald Gronegger mit 55 getroffenen Wurfscheiben Platz eins, gefolgt von Virgil Varlan mit 40 Treffern auf Platz zwei und Jerzy Kuklinski auf Platz drei mit 23 Treffern. Die Herren der Klasse IV machten es dieses Jahr richtig spannend. Gerhard Gärtner, Hans, Öttl und Wolfgang Schultheiß schossen jeweils 60 Wurfscheiben. Um die Plätze eins bis drei vergeben zu können, musste ein sogenanntes „Rittern“ durchgeführt werden. Jeder von ihnen bekam eine weitere Serie mit 25 Wurfscheiben. Am Ende standen sodann die Plätze wie folgt fest: Platz eins Gerhard Gärtner, Platz zwei Hans Öttl, Platz drei Wolfgang Schultheiß.

Icon vergrößern (von links) Gerhard Gärtner, Wolfgang Schultheiß, Hans Öttl beim "Rittern" um die Plätze eins bis drei in der Klasse Herren 4. Foto: Melanie Martin Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (von links) Gerhard Gärtner, Wolfgang Schultheiß, Hans Öttl beim "Rittern" um die Plätze eins bis drei in der Klasse Herren 4. Foto: Melanie Martin

