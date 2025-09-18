Adelzhauser besuchen ihre Freunde in Ungarn

Mitglieder der Freundschaftsgruppe aus Adelzhausen besuchten ihre ungarische Partnergemeinde Bak und wurden vom hiesigen Bürgermeister Tamás Farkas und dortigen Kulturgruppen herzlich in Empfang genommen. Die langjährige Verbindung zwischen den beiden Gemeinden lebt durch regelmäßigen Austausch und die gemeinsamen Aktivitäten.

Zu dem Beginn der viertägigen Reise stand auf dem Programm ein Ausflug in die ländliche Kulturlandschaft Westungarns, dem Őrség-Nationalpark. Hier wurde gemeinsam getöpfert und unter anderem das Freilichtmuseum von Pityerszer besichtigt. Viele kulinarische Spezialitäten und vor allem das große Pántlika-Fest des 35-jährigen Bestehens der Volkstanzgruppe aus Bak schufen Raum für Austausch und Begegnung.

Weitere Höhepunkte waren ein Festabend am Weinberg sowie die zweisprachige Messe in der Kirche. Die Freundschaften wurden vertieft und stehen als lebendiger Beweis für das Miteinander in Europa. (AZ)