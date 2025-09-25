Trägerwechsel für Kitas: Der Ärger der Eltern ist nachvollziehbar

Der offene Umgang mit den verschiedensten Themen war bisher fast so etwas wie ein Markenzeichen der Gemeinde Sielenbach und ihres Gemeinderates. Das schätzte die Bevölkerung, die hinter ihrer Gemeinde stand. Nun ist das Gefüge jedoch ins Wackeln geraten. Grund ist eine Entscheidung des Gemeinderates, die Trägerschaft für die Kindergärten abzugeben.

Die Begründung, dass ein professioneller Träger fachlich kompetenter sei als die Gemeinde, ist nachvollziehbar. Weniger nachvollziehbar ist hingegen, warum der Gemeinderat die grundsätzliche Entscheidung für einen Wechsel nicht zuerst in der öffentlichen Sitzung diskutiert und dann nicht öffentlich das Vertragliche besprochen hat.

Auf die Eltern, die über Umwege vom Wechsel der Trägerschaft erfahren haben, macht das – gelinde gesagt – einen komischen Eindruck. Sie fühlen sich vor den Kopf gestoßen, sprechen von verlorenem Vertrauen und befürchten für ihre Kinder Schlimmes. Gerüchte befeuern die Emotionen, die ohnehin schon hochkochen, noch weiter. Da ist es gut, dass der Bürgermeister gesprächsbereit ist und sich gleich heute Abend mit den Eltern trifft. Das gibt ihm Gelegenheit, Fakten gegen Gerüchte zu setzen und Vertrauen zurückzugewinnen. Im besten Fall entpuppt sich die Angelegenheit auf diese Weise als ein Sturm im Wasserglas.