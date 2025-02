Sie klingen wie seichter Schlager und rhythmische Allerweltsmusik. Doch in der harmlosen musikalischen Verpackung stecken ganz klare politische Botschaften. Mehr noch: Die AfD-Hymnen, die jüngst in einem AVV-Bus mit vielen Schülerinnen und Schülern ertönten, sind pure Propaganda. Und Propaganda hat in einem Schulbus rein gar nichts verloren.

