Die AfD stellt in Aichach einen Bürgermeisterkandidaten auf

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Aichach bekannt gegeben. Kay Freisenhaus wurde einstimmig von der Partei nominiert und wird bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 antreten, wie es in einer Pressemittielung der Partei heißt.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Partei und die Gelegenheit, mich den Bürgerinnen und Bürgern von Aichach als Bürgermeisterkandidat vorstellen zu dürfen“, erklärt Kay Freisenhaus laut der Mitteilung. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Themen Heimat und Sicherheit, verantwortungsvolle Haushaltsführung und Migration in den Vordergrund zu rücken. Ich stehe für eine verlässliche und bürgernahe Kommunalpolitik, die den Bedürfnissen unserer Stadt gerecht wird.“

Der Kandidat ist auch Ortsvorsitzender in Aichach

Mit der Kandidatur von Kay Freisenhaus wolle die AfD „ein starkes Zeichen für einen konservativen Wandel in Aichach setzen und eine klare Alternative zu den etablierten Parteien geben“, heißt es in der Pressemitteilung. „Mir liegt es am Herzen, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und eine Politik zu gestalten, die ihre Interessen konsequent vertritt“, betont Freisenhaus. Die AfD ist vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, wogegen sie vorgeht.

Kay Freisenhaus ist von Beruf Kaufmann im Automobilvertrieb, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Der 70-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, die zehn und 14 Jahre alt sind, in Aichach. Seit 2018 ist er Mitglied der AfD. Als im Herbst 2021 der Ortsverein Aichach und Umgebung gegründet wurde, wurde Freisenhaus zu dessen Vorsitzenden gewählt. Im Juni 2022 legten Kay Freisenhaus und seine Frau Aida ihre Ämter im Orts- und im Kreisvorstand nieder und traten aus der Partei aus. „Wir waren mit einigen Entscheidungen in der Partei nicht (mehr) einverstanden, es gab zu viele Gegensätze“, begründeten sie den Schritt damals.

Der vierte Bewerber um Habermanns Nachfolge in Aichach

2024 trat Kay Freisenhaus dann wieder in die Partei ein. „Weil ich dachte, das sei richtig“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Im April 2025 wurde der Ortsverein Aichach wieder neu zum Leben erweckt, berichtet Freisenhaus, abermals mit ihm als Vorsitzendem.

Kay Freisenhaus ist der vierte Bewerber für die Nachfolge von Klaus Habermann im Aichacher Rathaus. Der Amtsinhaber tritt wie berichtet nach seiner fünften Amtszeit nicht mehr an. Bereits nominiert sind Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann für die CSU und Stadträtin Nicole Matthes für die SPD. Die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile präsentierte in der vergangenen Woche Stadträtin Bettina Stief als Bürgermeisterkandidatin. Nominiert wird sie voraussichtlich am Donnerstag, 9. Oktober, zusammen mit den Listenkandidatinnen und -kandidaten für den Aichacher Stadtrat nominiert.

Nominierung voraussichtlich im November

Wie Freisenhaus auf Anfrage sagt, wird er voraussichtlich Anfang bis Mitte November als Bürgermeisterkandidat für Aichach nominiert, gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratsliste und die Kreistagsliste. Auch auf der Stadtrats- und Kreistagsliste will er kandidieren.

In den kommenden Wochen wird die AfD ihr Wahlprogramm vorstellen und intensiv den Dialog mit der Bevölkerung suchen, heißt es in der Pressemitteilung. Geplant seien Informationsveranstaltungen, Bürgergespräche sowie zahlreiche Aktionen in der Stadt, um die Bürgerinnen und Bürger direkt anzusprechen. (AZ, bac)