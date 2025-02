1500 Euro für das Familienpflegewerk von den Affinger Gartlern

Der Gartenbauverein Affing spendete an das Familienpflegewerk in Aichach 1500 Euro. Das Pflegewerk ist da im Einsatz, wo Familien besonderen Belastungen ausgesetzt sind, zum Beispiel bei akuter Erkrankung der Mutter oder in schwierigen Familiensituationen. Viele Leistungen werden von den Kassen und Versicherungen übernommen, aber es gibt Situationen, wo Familien auf Spenden angewiesen sind.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.