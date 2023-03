18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto und wird erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Affing fällt der Polizei ein junger Mann auf. Warum der 18-Jährige eine Sicherheitsleistung erbringen muss.

Einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Sonntag in Affing erwischt. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 18-Jähriger gegen 15.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Neuburger Straße überprüft. Während der Kontrolle wurden bei dem jungen Mann laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Positiver Drogentest bei Kontrolle in Affing

Ein Drogentest verlief positiv, weshalb auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde dem 18-Jährigen bis auf Weiteres untersagt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz im Deutschland hatte, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich bezahlen, so die Polizei. (AZ)