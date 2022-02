80-Jährige prallt in Affing mit ihrem Auto gegen einen Linienbus

Die 80-Jährige erkennt an der Von-Gravenreuth-Straße in Affing das ausscherende Heck des Gelenkbusses zu spät. Seniorin, Busfahrer und Passagiere bleiben unverletzt.

Ein Linienbus ist Montagmittag in Affing in einen Unfall verwickelt worden. Eine 80-Jährige war mit ihrem Auto in das Heck des Busses geprallt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13 Uhr, als die Seniorin vom Forstweg kommend nach rechts in die Von-Gravenreuth-Straße einbiegen wollte. Gleichzeitig bog der Linienbus von der Von-Gravenreuth-Straße nach rechts in die Straße "Am Iglhof" ein. Die Autofahrerin erkannte allerdings das dabei ausscherende Heck des vorfahrtsberechtigten Gelenkbusses nicht und es kam zur Kollision.

Auto prallt in Affing in Linienbus: So hoch ist der Schaden

Bei dem Aufprall wurden weder die 80-Jährige noch der Busführer und seine Fahrgäste verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Bereich. (jca)