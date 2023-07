Abschlussfeier der Realschule Affing: Sogar ein 1,0-Abschluss ist dabei

Insgesamt 82 Absolventinnen und Absolventen verlassen die Realschule Affing in diesem Jahr - einige von ihnen mit einem Spitzenergebnis.

Mit einer gebührenden Verabschiedung haben 82 Absolventinnen und Absolventen ihre Schulzeit an der Realschule Affing beendet. Alle Prüflinge haben bestanden und können nun stolz auf ihre Mittlere Reife sein. Sogar das Spitzenergebnis von 1,0 war dabei vertreten.

Nach einem besinnlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Mühlhausen fanden sich die Abschlussschülerinnen und -schüler mit ihren Familien in der festlich geschmückten Turnhalle der Realschule ein. Dort wurde die Feier von der Schul- und Lehrerband musikalisch gestaltet. Nicht nur Schulleitung, Lehrerkollegium und Elternbeirat waren vertreten, sondern auch Ehrengäste aus der Politik, die ihre Glückwünsche zum Ausdruck brachten. Natürlich ließ es sich auch der Affinger Bürgermeister Markus Winklhofer nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Die acht MINT-Besten: Sara Wernetshammer, Elena Brecheisen, Hannah Mayer, Franziska Lechner, Katharina Niesner, Laura Müller, Jakob Brandmeir, Alexej Lohrer (von links). Foto: Constance Sontheimer

Von den beiden Schulpartnerfirmen Haimer sowie der MVV Industriepark Gersthofen erhielten die Schülerinnen und Schüler mit herausragenden Leistungen eine besondere Ehrung. Im Anschluss an den offiziellen Teil fand der festliche Nachmittag seinen Ausklang bei einem Buffet mit Sektempfang. Am Ende konnten 82 glückliche junge Menschen in einen neuen Lebensabschnitt entlassen werden.

Das sind die besten Absolventinnen und Absolventen:

Katharina Niesner (1,00)

(1,00) Franziska Lechner (1,09)

(1,09) Clara Domke (1,18)

(1,18) Hannah Mayer (1,18)

(1,18) Elena Brecheisen (1,27)

(1,27) Andrea Mattes (1,33)

(1,33) Laura Müller (1,33)

(1,33) Sara Wernetshammer (1,36)

Sebastian Arzberger (1,50)

(1,50) Jakob Brandmair (1,50)

(1,50) Elia Lindermeir (1,50)

Das sind die besten Absolventinnen und Absolventen in den MINT-Fächern (in Mathe, Physik und Chemie jeweils Note 1):