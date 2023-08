Affing baut provisorische Kinderkrippe: Die Container schweben ein

Die Gemeinde überbrückt einen Engpass mit einer Container-Krippe im Pfarrgarten. Sie wird gerade aufgestellt. Bis 1. September muss alles fertig sein.

Es sind zu viele Kinder und zu wenige Krippenplätze ab 1. September: Dieses Dilemma löst die Gemeinde Affing mit einem Provisorium. Sie schafft eine vorübergehende Krippe mit Containern, in der zwölf Kinder zwischen null und drei Jahren betreut werden können. Die Container werden derzeit installiert.

Die provisorische Kinderkrippe kommt im Affinger Pfarrgarten unter. Am Mittwoch wurden die Container dafür angeliefert. Sie strahlen in freundlichem Weiß, vereinzelte Container sind grün gehalten und sorgen für Farbakzente. Ein Autokran ließ die insgesamt 15 Behälter an die vorgesehene Stelle schweben. Der Untergrund dafür war in den Wochen zuvor vorbereitet worden.

Hinter den alten und jungen Obstbäumen im Affinger Pfarrgarten findet dieser Container als vorletzter seinen Platz. Foto: Martin Golling

Laut Bauamtsleiter Ralf Scherbauer handelt es sich um ein Streifenfundament. Dieses sei wegen der schlechten Bodenverhältnisse nötig gewesen. Das habe ein Bodengrundgutachten ergeben. Es ist aber noch einiges zu tun, bis die Kinder und das Betreuerteam einziehen können.

Diese und nächste Woche müssen die 15 Container montiert, verschraubt und verkabelt werden, erklärt der Bauamtsleiter. Danach werden sie wohnlich eingerichtet. Dazu gehören eine kleine Einbauküche und das nötige Mobiliar.

Ein Kita-Neubau in Bergen ist bereits geplant

Am 1. September startet das neue Kindergartenjahr. Dann muss alles fertig sein. Scherbauer geht davon aus, dass die provisorische Krippe eine "Punktlandung" wird. Er ist optimistisch: "Bislang läuft alles gut."

Der Pfarrgarten hatte sich als Standort angeboten. Denn das Kinderhaus liegt in unmittelbarer Nähe. Auch dort werden bereits Krippenkinder betreut.

Dieses und noch zwei Module – schon ist die neue provisorische Affinger Kinderkrippe zumindest äußerlich fertig. Foto: Martin Golling

Die Container-Krippe ist das dritte Provisorium, mit dem die Gemeinde einen Engpass in der Kinderbetreuung überbrückt. Im Turnraum des Kindergartens in Bergen wird ab September eine Notgruppe für den Kindergarten eingerichtet. In der Kita in Haunswies ist das bereits seit einem Jahr der Fall.

Der Engpass soll in zwei Jahren Geschichte sein. Bis dahin will die Gemeinde einen Neubau am Kindergarten in Bergen realisiert haben. Dieser ist für jeweils zwei Krippen- und Kindergartengruppen geplant.