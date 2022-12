Affing bräuchte eine Sicherheitswacht nur hin und wieder

Plus Aichachs Polizeichef Michael Jakob bietet auch Affing die Einrichtung einer Sicherheitswacht an.

Affing ist gewiss kein heißes Pflaster. Ganz im Gegenteil. Dem Aichacher Polizeichef zufolge ist die Sicherheitslage sogar "sehr gut". Trotzdem unterbreitete Michael Jakob der Gemeinde jüngst das Angebot, eine Sicherheitswacht einzurichten. Affing habe sie aus Polizeisicht sicher nicht nötig. Doch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen sei da oft ein anderes. Ob eine Notwendigkeit bestehe, könne die Gemeinde deshalb viel besser beurteilen.