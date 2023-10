Affing hält an seinen drei Flächen für die Windkraft fest

Affing stellt 200 Hektar für Windkraftanlagen zur Verfügung. Bedenken von Behörden in Bezug auf den Artenschutz sind ausgeräumt. Der Milan steht an zweiter Stelle.

Drei Flächen im Gemeindegebiet auf insgesamt 206 Hektar bietet Affing für Windkraftanlagen an. Davon lässt sich die Gemeinde nicht abbringen. Auch wenn mehrere Behörden zunächst massive Einwände gegen die Konzentrationsflächen für die Windkraft vor allem in Bezug auf den Natur- und Artenschutz erhoben hatten. Und auch wenn Affing nach Ansicht einer übergeordneten Behörde noch weitaus mehr Flächen ausweisen sollte.

1,8 Prozent der Landesfläche soll Bayern für Windkraft zur Verfügung stellen. Die Gemeinde Affing weist freiwillig 4,6 Prozent aus. Sie hat im Januar beschlossen, selbst aktiv zu werden, um zu verhindern, dass ihr Windkraftflächen aufgezwungen werden. Der Regionale Planungsverband (RPV) ist dafür zuständig, dass die gesetzlichen Vorgaben im Regierungsbezirk Schwaben umgesetzt werden. Dieser würde Affing noch größere Suchräume zuweisen. Das berichtete Julian Erne vom Planungsbüro Opla jüngst im Affinger Gemeinderat.

Affing sollte noch mehr Flächen für die Windkraft zur Verfügung stellen

Die Gemeinde Affing hat sich auf diese drei Konzentrationsflächen festgelegt: nördlich von Gebenhofen, östlich von Haunswies und südlich von Frechholzhausen und Pfaffenzell. Fachmann Erne, der mit der Flächennutzungsplanänderung beauftragt ist, ist zuversichtlich, dass der Planungsverband die Vorschläge übernehme. Sie seien schließlich demokratisch beschlossen und wissenschaftlich untermauert.

Dem Verband hat er schon mitgeteilt, dass Affing dessen Vorschläge nicht umsetzen werde. Dieser habe vermutlich nicht so intensiv wie die Gemeinde, sondern eher pauschal geprüft, erklärte Erne. Der RPV hatte etwa eine Fläche im Westen vorgesehen, die die potenzielle Trasse der geplanten Westumfahrung von Mühlhausen umfasst. Sie steht für Affing nicht zur Disposition. Das bekräftigte der Gemeinderat mit 12:2 Stimmen. Dagegen waren Christine Schmid-Mägele und Michael Zeitlmeir.

Erneuerbare Energien haben Vorrang vor dem Artenschutz

Inzwischen sehen sich Planer und Gemeinde bestätigt, was das Thema Natur- und Artenschutz anbelangt. Hier hatte es zunächst massive Einwände von Behörden, darunter die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt, gegeben. Es geht um den Rot- und Schwarzmilan sowie Fledermäuse, die von den Windkraftflächen betroffen wären. Allerdings räumt das Windenergieflächenbedarfsgesetz dem öffentlichen Interesse an erneuerbaren Energien Vorrang ein. Das war zunächst strittig. Erne sprach von einer "etwas wirren Gesetzeslage". Endlich aber habe man im Sommer ein Merkblatt ergattert, das beschreibe, wie mit der Problematik umzugehen sei.

Konkret bedeutet das: Nur wenn es sich um die erste Kategorie eines sogenannten Kerndichtegebiets einer Art, also der Heimat der Quellpopulation, handelt, steht eine Windkraftnutzung infrage. In Affing ist der Rotmilan fast im ganzen Gemeindegebiet zu Hause, der Schwarzmilan in einem Teilbereich im Nordwesten. Doch es handelt sich lediglich um ein Kerndichtegebiet der Kategorie zwei. Deshalb genießt die Windkraft Vorrang. Tatsächlich lebt die Hälfte der 20.000 Rotmilane, die es noch in Europa gibt, in Deutschland. Doch "einen gewissen Kollateralschaden an Vögeln wird man wohl hinnehmen müssen", sagte Erne. Was die bei St. Jodok heimischen Fledermäuse anbelangt, ist es unter anderem vorstellbar, dass die Gondeln von Windkraftanlagen vergittert werden.

Anlass, die Pläne noch einmal zu ändern, sah der Gemeinderat nicht. Auch nicht bei einem Einwand der Stadt Aichach. Sie hatte gefordert, dass Rotoren auf Affinger Flur nicht über die Gemeindegrenze ragen dürften. Im Falle von Rehling und Hollenbach haben die Affinger dasselbe Anliegen berücksichtigt. Doch der Aichacher Einwand kam zu spät. Affing hätte sonst den Flächennutzungsplan noch einmal ändern und auslegen müssen. Das hätte den knappen Zeitplan gefährdet. Denn bis Ende Januar 2024 muss die Flächennutzungsplanänderung rechtskräftig sein und es steht noch die Genehmigung durch das Landratsamt an. Diese soll die Verwaltung nun beantragen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig.