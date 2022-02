Affing

17:00 Uhr

Affing investiert in Kinder, Straßen und Wasserversorgung

Plus Die Gemeinde Affing will heuer 5,5 Millionen Euro investieren. Dabei wird der Anfang für zwei Großprojekte gemacht. Was sonst noch geschieht.

Von Carmen Jung

Die Gemeinde Affing will in diesem Jahr zwei für die Zukunft nötige Großprojekte anpacken: die Sanierung der Wasserversorgung und die Erweiterung der Grundschule in Affing. Insgesamt investiert die Kommune 5,5 Millionen Euro, wie aus der Haushaltsberatung am Mittwoch im Finanzausschuss hervorgeht.

