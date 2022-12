Affing kürzt die Kinderbetreuung um 30 Minuten

Mittagsbetreuung und Kinderhaus in Affing sind bislang bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Nachfrage ist allerdings gering. Jetzt reagiert die Gemeinde.

Eine Kinderbetreuung bis 16.30 Uhr ist seit September nur noch im Kinderhaus und in der Mittagsbetreuung in Affing möglich. Die übrigen Einrichtungen schließen um 16 Uhr. Die Nachfrage nach der längeren Öffnungszeit ist allerdings gering. Deshalb wird jetzt noch einmal reduziert.

Gängig ist eine Betreuung in den Tagesstätten der Gemeinde Affing bis 16 Uhr. Die längstmögliche Buchungszeit bis 16.30 Uhr nehmen in beiden Affinger Einrichtungen nur jeweils zwei bis drei Kinder in Anspruch. Trotzdem müssen wegen der Aufsichtspflicht jeweils zwei Mitarbeiterinnen für sie da sein.

Die Verwaltung kommt deshalb zu dem Schluss: "Wegen der ohnehin angespannten Personalsituation und auch aus wirtschaftlichen Aspekten steht diese Leistung nicht im Verhältnis zum Bedarf." Sie schlug deshalb eine Reduzierung um 30 Minuten vor.

Der Gemeinderat entscheidet einstimmig in Sachen Kinderbetreuung

Jutta Hahn überlegte laut, ob die Betreuung nicht gleich noch stärker reduziert werden sollte. Kindergartenreferentin Marine Sarcone erklärte, dass bis 16 Uhr der Bedarf vorhanden sei. Die Öffnungszeiten würden ohnehin stets anhand des aktuellen Bedarfs festgelegt. Der Gemeinderat entschied sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Öffnungszeiten um 30 Minuten zu reduzieren.