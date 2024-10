Moore sind Alleskönner. Sie speichern CO 2 , das klimaschädliche Kohlendioxid; sie schützen vor Hochwasser und sie sind wertvoll für Ökologie und Bodenschutz. In der Gemeinde Affing existieren bis heute echte Moorböden. Deren Erhalt will die Kommune nun fördern. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

