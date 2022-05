Affing reizt die Pacht nicht aus – dafür gibt es Auflagen für Landwirte

Plus Die Gemeinde Affing erhöht die Pacht für Acker- und Grünland. Sie bleibt aber ein Drittel unter dem Marktpreis. Dafür müssen Landwirte Bedingungen erfüllen.

Inzwischen werden in der Gemeinde Affing schon bis zu 900 Euro pro Hektar Ackerland Pacht gezahlt. Die Gemeinde Affing ist davon weit entfernt. Seit 2009 verlangt sie jährlich nur 400 Euro für den Hektar. Ab kommendem Jahr hebt die Kommune allerdings ihren Pachtzins an. Sie bleibt jedoch weiter ein gutes Stück unter dem Marktpreis. Stattdessen verlangt sie von den Landwirten mehr ökologisches Engagement.