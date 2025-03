Affing startet einen Neuanlauf für die Waldgruppe

Der Kindergarten unter freiem Himmel war nur ein gutes Jahr in Betrieb. Seither ist es still geworden um den Affinger Wald- oder Naturkindergarten, den die Gemeinde in der „Mandling“, im Affinger Osten, 2022 eingerichtet hatte. Bürgermeister Markus Winklhofer möchte im Herbst einen neuen Anlauf starten. Auch wenn das Interesse der Eltern aktuell noch relativ gering ist.

Um schnell und ohne großen Aufwand Kindergartenplätze anbieten zu können, hatte sich der Gemeinderat 2020 für den Waldkindergarten entschieden. Zusätzlich wollte die Gemeinde aber auch eine alternative Betreuungsmöglichkeit anbieten. Bürgermeister Winklhofer spricht von einem „wertvollen Angebot“. Von dem will er sich nicht sang- und klanglos verabschieden.

Zunächst lief es ganz gut. Nach einem Probelauf ab Mai 2022 startete im folgenden September der Regelbetrieb für eine Gruppe. Und was waren die Voraussetzungen geschaffen, um bei Bedarf rasch eine zweite Gruppe einzurichten. Doch so weit kam es nie. Denn die Leiterin der Gruppe kündigte. Ein Ersatz wurde auf die Schnelle nicht gefunden, denn das Personal für Naturkindergärten muss eigens geschult sein. Deshalb war die Waldgruppe, die dem Kinderhaus in Affing angegliedert ist, seit Sommer 2023 geschlossen.

Personal für Waldgruppe gesucht: Affing plant neue Ausschreibung

Nachdem es im vergangenen Jahr nur geringes Interesse an der Waldgruppe gegeben hatte, beließ es die Gemeinde bei der Schließung. Auch bei der jüngsten Einschreibung überzeugen die Zahlen nicht. Laut Winklhofer gab es Interessenbekundungen. Allerdings in einer überschaubaren Zahl. Trotzdem steht für ihn fest: „Wir werden noch einmal eine Ausschreibung starten und Personal suchen.“ Er findet: „Wir können das Objekt nicht so einfach beerdigen.“

Der Bürgermeister hofft, dass ein Neustart das Interesse an der Waldgruppe wieder weckt. Deshalb würde er diesen zunächst auch mit etwas weniger Kindern wagen, sollte entsprechend ausgebildetes Personal gefunden werden.

Seit Jahren ist die Gemeinde Affing immer wieder gezwungen, neue Kita-Plätze zu schaffen. Deshalb hat sie bereits zwei Notgruppen, eine in Bergen und eine in der Kita Haunswies eingerichtet. In Affing wurde eine Krippengruppe in einem Container untergebracht.