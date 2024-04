Affing

vor 3 Min.

Affing will 40 Millionen Euro investieren: Was der Finanzexperte jetzt rät

In diesem Jahr startet die Aufstockung, der Umbau und die Sanierung der Affinger Grundschule. 2,5 Millionen Euro sind dafür im Haushalt eingeplant.

Plus Für Schule, Kita, Wasserversorgung und vieles mehr braucht Affing bis 2027 rund 40 Millionen Euro. Das geht nicht ohne hohe Schulden. Der Fachmann gibt einen eindeutigen Rat.

Von Carmen Jung

Dieser Haushaltsplan ist eine Zäsur. Zum fünften Mal in Folge kann die Gemeinde Affing in diesem Jahr ihre Vorhaben und Aufgaben ohne Kreditaufnahme verwirklichen. Es wird voraussichtlich das letzte Mal sein. Denn die Kommune will innerhalb von vier Jahren rund 40 Millionen Euro investieren. Kann sie ein solches Volumen stemmen?

Im Gemeinderat treibt diese Frage so manchem die Sorgenfalten auf die Stirn. Rund 13 Millionen Euro für Umbau und Erweiterung der Grundschule Affing, über fünf Millionen Euro für weitere Kindergarten- und Krippenplätze in Bergen, 4,5 Millionen Euro für einen neuen Hochbehälter zur Wasserversorgung und noch einiges mehr – wer soll das bezahlen? Um diese Frage drehen sich seit Jahren harte Auseinandersetzungen im Gemeinderat. Ein erfahrener Finanzexperte gab der Kommune nun einen eindeutigen Rat.

