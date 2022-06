Affing

vor 18 Min.

Affinger Ausschuss legt Max Wild in Pfaffenzell keine Steine in den Weg

Eine Sandgrube in Pfaffenzell dient zur Vergrößerung der Bauschuttrecyclinganlage. Der hintere Bereich soll weiter als Sandgrube dienen.

Plus Affings Bauausschuss hat nichts dagegen, dass Max Wild eine moderne Brecheranlage in Pfaffenzell einsetzt. Das Gremium beschäftigen weitere Anträge.

Von Carmen Jung

Auf der Bauschuttrecyclinganlage in Pfaffenzell möchte die Max Wild GmbH in Zukunft eine modernere mobile Brecheranlage einsetzen. Ohne Genehmigung geht das allerdings nicht. Jüngst waren die Pläne Thema im Affinger Bauausschuss, dem außerdem unter anderem auch Anträge für ein Bienenhaus und den Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses in Affing vorlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen