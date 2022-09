Affing

vor 32 Min.

Affinger Eltern starten Petition für eine rasche Schulerweiterung

So sehen die Pläne für die Erweiterung der Affinger Grundschule aus: Der Altbau wird aufgestockt. Auf dem Areal des Lehrerparkplatzes wird angebaut. Noch ist nicht entschieden, ob diese Idee realisiert wird.

Plus In nicht mal einer Woche haben online mehrere Hundert Menschen unterschrieben. Damit wollen sie ein Signal setzen vor der Sondersitzung am 10. Oktober.

Von Carmen Jung

Dass sich die Erweiterung der Affinger Grundschule um mindestens ein weiteres Jahr verzögern könnte, kommt bei Eltern in der Gemeinde nicht gut an. Sie engagieren sich nun dafür, dass die Schule möglichst rasch erweitert wird. Im Vorfeld der Sondersitzung, die am 10. Oktober stattfindet, haben sie nun eine Online-Petition gestartet. Diese erfährt regen Zulauf.

