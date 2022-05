Affinger Feuerwehr feiert mit zwei Jahren Verspätung Jubiläum

Plus Zwei Jahre später als geplant feiert die Affinger Feuerwehr die Fahnenweihe zu ihrem 150-jährigen Bestehen.

Eigentlich sollte die große Feier zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Affing schon 2020 stattfinden. Allerdings mussten die Feierlichkeiten zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Am Samstag hat es nun endlich geklappt. Zwar wurde in einem etwas kleineren Rahmen gefeiert, als ursprünglich geplant, dennoch konnte die sorgsam restaurierte Fahne der Feuerwehr festlich im Rahmen eines Gottesdienstes geweiht werden.