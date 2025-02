Affinger Mehrzweckhalle ist in den Faschingsferien geschlossen

In den kommenden Faschingsferien wird die Affinger Mehrzweckhalle erstmals seit vielen Jahren nicht für Vereine geöffnet. Das hat vor allem technische Gründe. Doch die Gemeinde sorgt für einen Ausgleich.

Auslöser ist die Tatsache, dass die Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach einem Faschingsball allein schon zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen. Hinzu kommt, dass der neu angeschaffte Teppich gereinigt werden muss. Dessen Trocknung dauert noch einmal zwei bis drei Tage. Deswegen beschloss der Affinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dass die Halle während der Faschingsferien komplett geschlossen bleibt. Das soll auch in Zukunft so gehandhabt werden.

Ausgenommen von der neuen Regelung ist allerdings das anschließende Wochenende. Am Samstag und Sonntag steht die Halle für die Vereine wieder zur Verfügung, versicherte Bürgermeister Markus Winklhofer auf Anfrage von Thomas Gambert. Dieser hatte darauf hingewiesen, dass am Wochenende nach Fasching häufig Jugend-Fußballturniere stattfinden. Auch der Theaterverein sei dann zugange, lautete der Hinweis von Paul Moll.

Für den beschlossenen Ausfall bietet die Gemeinde den Vereinen eine Kompensation an: Die Mehrzweckhalle wird ihre Sommerpause verkürzen und künftig bereits ab 1. September zur Verfügung stehen. Der entsprechende Bedarf sei angemeldet, sagte der Bürgermeister. Die übrige Ferienregelung bleibt wie gehabt. In den Pfingst- und Weihnachtsferien ist also weiterhin geschlossen, geöffnet wird die Halle dagegen wieder in den Oster- und Herbstferien. (jca)