Affinger Realschule rollt Absolventen den roten Teppich aus

82 Schülerinnen und Schüler schließen die Affinger Realschule ab. Bei der Feier spielt die Schulband und die Besten werden geehrt.

Mit einer gebührenden Verabschiedung haben 82 Absolventinnen und Absolventen ihre Schulzeit an der Realschule Affing im Ortsteil Bergen beendet. Sie durften sich dabei wie echte Stars fühlen. Denn: Die Schule hatte den Jugendlichen eigens einen roten Teppich ausgerollt.

Klassenweise waren die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern und vielen Vertretern der Schulfamilie in der festlich geschmückten Schulaula versammelt. Für besondere Stimmung sorgten die Schulband und die Theatergruppe.

Die Affinger Realschüler wählen ihren Lieblingssong

Wie Stars aus Hollywood durften die Abschlussschülerinnen und -schüler unter den Klängen ihres selbst ausgewählten Lieblingssongs den roten Teppich entlang zur Bühne schreiten und dort glücklich ihr Zeugnis und eine Blume in Empfang nehmen.

Dabei wurden auch die Jahrgangsbesten geehrt. In der Klasse 10a waren das Pranvera Abdullahu, Rehan Majid, Botond Mako und Sebastian März. In der 10b schlossen am besten Lea Schellemann, Carina Müller und Veronika Reich ab. Die Besten der 10c waren Luca Reinthaler, Vitus Brandmair, Moritz Meyer und Moritz Spoo.

In der Klasse 10b waren die Jahrgangsbesten: 10b: Lea Schellemann, Carina Müller, Veronika Reich Foto: Constance Sontheimer

Eine besondere Ehrung erhielten die Klassenbesten von Elisabeth Görlitz, die als Vertreterin der Schulpartnerfirma Haimer aus Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) anwesend war. „Am Baum des Lebens wachsen viele Augenblicke. Jeder einzelne davon ist kostbar.“ Das waren die Worte der Einladungskarte und in diesem Sinne entließ die Realschule die 82 jungen Menschen in einen neuen Lebensabschnitt.