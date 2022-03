Affing

Affinger sind genervt vom Verkehr und sorgen sich um die Kinder

Schon vor dem Abzweig zum Busbahnhof Am Iglhof in Affing gilt Tempo 60 auf der Von-Gravenreuth-Straße. Das stieß in der Bürgerversammlung auf Kritik.

Plus Weil die Westumfahrung Mühlhausen auf sich warten lässt, hofft die Interessengemeinschaft auf Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Doch was ist möglich?

Von Carmen Jung

Was ärgert die Affingerinnen und Affinger am Leben in ihrer Gemeinde am allermeisten? Auch wenn es keine Umfrage dazu gibt: Es dürfte das Thema Verkehr sein. Viele Ortsteile werden von Staatsstraßen durchschnitten. Die Folge sind Beschwerden über Fahrzeuglawinen und Raser, eine Initiative für die geplanten Umgehungen für Mühlhausen und Affing und nicht zuletzt Wortmeldungen in der Bürgerversammlung am Mittwoch. All das zeigt, wie genervt viele Menschen vom Verkehr sind. Damit gehen zahlreiche Forderungen einher.

