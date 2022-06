Affing

18:30 Uhr

Affinger Wasserpreis steigt auf 1,44 Euro je Kubikmeter – rückwirkend

Der Hochbehälter im Affinger Ortsteil Bergen, hier vom TSV-Sportheim aus gesehen, ist in die Jahre gekommen. Er muss saniert werden. Das ist nur eine von vielen Investitionen, die in den nächsten zehn Jahren anstehen.

Plus Momentan kostet der Kubikmeter Wasser in Affing 0,87 Euro. Mit dem neuen Preis von 1,44 Euro ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht.

Von Carmen Jung

Die Zeiten des günstigen Wassers in der Gemeinde Affing sind endgültig vorbei. Aktuell gilt ein Preis von 0,87 Euro je Kubikmeter. Rückwirkend zum 1. Januar tritt eine satte Erhöhung in Kraft. Denn nun müssen die Haushalte 1,44 Euro zahlen. Doch auch das wird in Zukunft nicht reichen. Denn die Gemeinde muss in den nächsten zehn Jahren rund neun Millionen Euro investieren, um die Wasserversorgung sicherstellen zu können.

