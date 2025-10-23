Ab Montag ist die Ortsdurchfahrt in Anwalting voll gesperrt

Ab Montag, 27. Oktober, wird die Lechfeldstraße in der Ortsmitte von Anwalting (Affing) komplett gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten nach einem Wasserrohrbruch im Bereich der Bushaltestelle. Im Frühjahr war die Hauptleitung auf einer Länge von zwei Metern aufgerissen. Anschließend gab das Erdreich nach und die Fahrbahn sackte ab. Der Schaden, der zunächst provisorisch beseitigt wurde, wird nun grundlegend behoben. Die Vollsperrung dauert nach Angaben von Gemeinde und Landkreis – es handelt sich um die Kreisstraße AIC26 –voraussichtlich bis 7. November an. Die Umleitung verläuft über Mühlhausen und Affing und wird ausgeschildert. (jca)

