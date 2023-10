Die Freiwillige Feuerwehr Anwalting feiert ihr neues Fahrzeug

Die Feuerwehr im Affinger Ortsteil Anwalting freut sich über ihren neuen Mannschaftstransportwagen. Dessen Vorgänger hat 30 Jahre lang treue Dienste geleistet.

Grund zur Freude gab es im Affinger Ortsteil Anwalting. Die Freiwillige Feuerwehr hat vor wenigen Wochen ihren neuen Mannschaftstransportwagen in Empfang nehmen können. Am Erntedankwochenende bekam er den kirchlichen Segen, was im Kreis der Ortsteilfeuerwehren gefeiert wurde.

Pater Thomas Payappan stellte die Verbindung zwischen den beiden Ereignissen her; so sei es auch eine gute Ernte und einen Dank wert, wenn die Feuerwehrleute über das Jahr hinweg immer wieder gesund aus den Einsätzen zurückkommen. Mit dieser Intention für die Zukunft segnete er das Fahrzeug anschließend auf dem Kirchplatz – umringt von den sechs Fahnen der Ortsteilfeuerwehren. Viele Kameradinnen und Kameraden aus Affing, Aulzhausen, Gebenhofen, Haunswies und Mühlhausen waren der Einladung zum gemeinsamen Feiern nach Anwalting gefolgt.

Gefeiert wird im Zelt am Anwaltinger Feuerwehrhaus

Kommandant Markus Erhard bedankte sich bei allen, die zum Erfolg dieses Projektes beigetragen hatten. Dem schlossen sich Kreisbrandmeister Andreas Stegmann, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Bürgermeister Markus Winklhofer an. Der Gemeindechef nannte ein paar Fakten zum neuen Volkswagen T6 auf und formulierte zum Abschluss die Hoffnung, dass dieser so zuverlässig wie sein Vorgänger sein möge. Den „Bomber“, wie der VW-Bus liebevoll genannt wurde, hatte die Anwaltinger Wehr selbst gebraucht angeschafft; er hatte es auf insgesamt rund 30 Dienstjahre und etwa 300.000 Kilometer gebracht.

Beim anschließenden Fest im Zelt am Feuerwehrhaus waren Frauen und Männer, Jung und Alt im Einsatz, um als Dorfgemeinschaft den Gästen einen schönen Abend zu bereiten. Die erfolgreiche Feier ging erst zu später Stunde zu Ende. (AZ)

Lesen Sie dazu auch