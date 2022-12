Affing-Anwalting

18:00 Uhr

In der Anwaltinger Kirche ist die Krippe schon jetzt aufgebaut

So sieht die orientalische Krippe in der Kirche in Anwalting momentan aus: nur spärlich mit Figuren besetzt, mit dem Schwerpunkt auf der Herbergssuche von Maria und Josef.

Plus Viele kräftige Arme sind nötig, um die orientalische Krippe in der Anwaltinger Kirche aufzubauen. Den Rest des Jahres über hat sie ein originelles Versteck.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

In mehreren Pfarreien im Wittelsbacher Land wird bereits in der Adventszeit eine Krippe in der Pfarrkirche aufgebaut. Bei dieser Darstellung, die an Weihnachten mit der Darstellung der Geburt Jesu mit heiliger Familie, Stall, Hirten und Schafherden ihren Höhepunkt hat, werden schon jetzt biblische Szenen dargestellt. Teilweise zieht sich dies bis in die Osterzeit wie in der Pfarrkirche Gundelsdorf, wo auch Jahre nach der Geburt das Heranwachsen Jesu bildlich mit Figuren dargestellt wird. Auch in der Pfarrkirche St. Andreas in Anwalting (Pfarrei Affing) gehört es seit Jahren zur Tradition, dass bereits ein paar Wochen vor Weihnachten die Krippe aufgebaut wird.

