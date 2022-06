Anwohner ärgern sich über Jugendliche an der Affinger Grundschule

Plus Jugendliche treffen sich gerne an der Grundschule. Das sorgt für Ärger. Auch die Polizei wurde schon eingeschaltet. Doch wo sollen die jungen Leute hin?

Jugendliche, die sich an der Affinger Grundschule treffen, sorgen immer wieder für Ärger. Vor allem Anwohner sind davon genervt. Auf Anraten der Gemeinde haben sie bereits die Polizei eingeschaltet. Das hat vorläufig gefruchtet. Doch die Grundproblematik bleibt: Wo sollen die jungen Leute hin?