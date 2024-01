Verätzungen in Affinger Lokal: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

In einem Affinger Restaurant bricht im April 2023 eine Besucherin mit Verätzungen in der Speiseröhre zusammen. Die Kripo ermittelt. Nun sind die Ermittlungen eingestellt.

Eine 40-jährige Frau brach im April vergangenen Jahres in einem Affinger Restaurant zusammen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Spezialklinik. Wie sich später herausstellte, hatte die Lokalbesucherin schwere Verätzungen in der Speiseröhre erlitten, nachdem sie aus einem Weinglas getrunken hatte. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt eingestellt.

Nach dem Vorfall übernahm die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) untersuchte Proben des Weins. Nach fünf Monaten stand fest, was zu den schweren Verletzungen der Frau geführt hatte. Im September 2023 lag das Ergebnis des Gutachtens vor. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord damals mitteilte, hatte sich dem Gutachten zufolge Reinigungsmittel in der Weinflasche befunden. Wie es dort hineingelangt war, konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden.

Ermittler gingen früh davon aus, dass in Affing kein Vorsatz im Spiel war

Schon bald nach dem Vorfall gingen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um eine vorsätzliche Tat handelte. Einen Beschuldigten gab es der Staatsanwaltschaft zufolge während der ganzen Dauer der Ermittlungen nie. Es sei nicht möglich gewesen, jemandem einen strafrechtlichen Vorwurf zu machen, so Dr. Andreas Dobler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf Anfrage unserer Redaktion.

Nach den polizeilichen Ermittlungen gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verunreinigung beim Abfüllprozess oder auf dem Transportweg in die Flasche eingebracht wurde. Wie, wann und durch wen die laugenartige Flüssigkeit in die Flasche gelangt und wie sie anschließend in den Ausschank gekommen sei, habe trotz umfangreicher Ermittlungen nicht mehr aufgeklärt werden können, so Dobler. Es sei leider von einer "Verkettung unglücklicher Momente" auszugehen. Rund um den Jahreswechsel wurden die Ermittlungen letztlich eingestellt.

Verletzte Restaurantbesucherin wurde zwei Wochen in Klinik behandelt

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch der damals 52-jährige Gastwirt hatte nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen erlitten. Nachdem die 40-jährige Restaurantbesucherin über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatte, hatte er von derselben Flüssigkeit gekostet wie sie. Die Frau wurde rund zwei Wochen im Krankenhaus behandelt.