Verätzungen nach Lokalbesuch in Affing: Ursache steht nun fest

Eine Frau landete im April mit Verätzungen in der Speiseröhre in einem Krankenhaus, nachdem sie zuvor in einem Affinger Restaurant Wein getrunken hatte.

Plus In Affing bricht die Besucherin eines Restaurants im April plötzlich zusammen, nachdem sie Wein getrunken hat. Sie erleidet schwere Verätzungen. Nun ist klar, warum.

Der Vorfall in einem Affinger Restaurant hatte für großes Aufsehen gesorgt: Eine 40-jährige Frau, die dort im April zu Gast war, brach plötzlich zusammen, nachdem sie Wein getrunken hatte. Wie sich später herausstellte, hatte sie schwere Verätzungen in der Speiseröhre erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Spezialklinik. Die Kripo Augsburg übernahm die Ermittlungen. Fast fünf Monate später steht nun fest, was zu den schweren Verletzungen der Frau geführt hat.

Das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA) hatte Proben des Weins untersucht. Inzwischen liegt das Ergebnis vor. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage mitteilte, befand sich dem Gutachten zufolge Reinigungsmittel in der Weinflasche. Diese war im Lokal frisch geöffnet worden. Wie das Reinigungsmittel in die Flasche gelangt war, konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden. Auf Nachfrage, ob das Reinigungsmittel während des Abfüllprozesses in die Flasche gekommen sein könnte, sagte Marion Liebhardt, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums: "Darauf gibt es derzeit keine Hinweise."

