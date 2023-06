Die Freiwillige Wehr in Aulzhausen hat ein neues Spritzenfahrzeug

Plus Mit einem zweitägigen Fest feiert die Freiwillige Feuerwehr Aulzhausen ihr neues Tragkraftspritzenfahrzeug. Eine große Zahl von Gästen ist dabei.

Wenn die Aulzhausener Feuerwehrmitglieder von einem Generationsereignis sprechen, dürfte das nicht übertrieben sein. Mit der Einweihung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Tauchmotorpumpe ist eine Lücke bei der Neubeschaffung von Feuerwehrautos in der Gemeinde Affing geschlossen.

Bereits beim Festauftakt zu Beginn der zweitägigen Feierlichkeiten freute sich der Vorsitzende der Feuerwehr, Thomas Lichtenstern, über eine große Anzahl von Besuchern. Die Vier-Taktler sorgten an diesem Abend für die musikalische Gestaltung und damit für beste Stimmung. Für die Festtage waren im Festzelt als Ehrengäste Bürgermeister Markus Winklhofer, Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig und Kreisbrandmeister Andreas Stegmann zu begrüßen. Gesprächsstoff gab es an diesem Abend zur Genüge, da die Aulzhausener Wehr erstmals im Jahre 1874 über eine Feuerlöschmaschine verfügte.