Rauchender Lastwagen verursacht Großeinsatz der Feuerwehren

Ein rauchender Lastwagen hat am Mittwochnachmittag im Affinger Ortsteil Aulzhausen für einen Großeinsatz von Feuerwehren gesorgt. Der Sattelzug konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen, wenig später kam es auf der Kreisstraße zwischen Affing und Haunswies erneut zu einem Zwischenfall. Auf Anfrage bestätigt die Aichacher Polizei den Vorfall. Ursache war demnach ein Defekt des Turboladers. Der stellvertretende Affinger Feuerwehrkommandant Fabian Lechner berichtete, dass der Einsatz bis etwa 17.15 Uhr dauerte. Ausgelöst worden war der Alarm gegen 14 Uhr. Aus dem Lastwagen war in der Hauptstraße in Aulzhausen Rauch aufgestiegen. Es rückten die Feuerwehren Affing, Aulzhausen, Haunswies und Gebenhofen sowie die Kreisbrandinspektion an. Bald gab es Entwarnung und der Laster konnte weiterfahren. Allerdings begann der Sattelzug auf der Kreisstraße zwischen Affing und Haunswies erneut zu rauchen. Laut Lechner verlor er viel Öl. Im Einsatz waren hier die Feuerwehren Haunswies und Affing. Zur Fahrbahnreinigung musste Lechner zufolge eine Spezialfirma aushelfen. Dafür war die Straße etwa eine Stunde komplett, dann einseitig gesperrt. Der Lastwagen wurde schließlich abgeschleppt.

Foto: Kristina Billhardt, Feuerwehr Haunswies