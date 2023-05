Affing

Aus Ärger: Frau aus Affing entwickelt alternative Kinder-Überraschung

Plus Bettina Winkler aus Affing hat den Schokoschatz erfunden. Er soll eine nachhaltige und hochwertige Überraschung für Klein und Groß sein. Was dahinter steckt.

Über herkömmliche Kinder-Überraschungen hat sich Bettina Winkler aus Affing schon oft geärgert. Ihrer Ansicht nach produzieren sie meist viel zu viel Plastik und anderen Müll und enthalten nur Billigschokolade und langweilige Spielsachen. Trotzdem will ihr Sohn sie immer haben. Das hat die 40-Jährige so aufgeregt, dass sie eine Alternative dazu erfunden hat, den Schokoschatz.

Diese Schokokugel mit Überraschung ist erst seit April auf dem Markt. Wie Bettina Winkler erläutert, sei das Produkt völlig plastikfrei, biologisch abbaubar und der Inhalt aus Naturmaterialien. Die Überraschung sei von fair gehandelter Edelvollmilchschokolade mit mindestens 42 Prozent Kakaoanteil umgeben. Hergestellt wird der Schokoschatz in der Delikates Manufaktur in Schaafheim in Hessen. Bei Firmenchef Simon Walter hat Winkler ein offenes Ohr gefunden. Auch ihre Familie hat bei der Entwicklung mitgeholfen. So sorgte Sohn Valentin unter anderem dafür, dass die Überraschungen nicht zu mädchenhaft wurden.

