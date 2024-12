Auto gestohlen – und dann stehen gelassen

Einen Geländewagen der Marke Audi haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Donnerstag gegen 1.50 Uhr in Affing in der Straße Am Leitengraben entwendet. Das Auto wurde circa 200 Meter entfernt gefunden und zurückgebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Mit Hilfe von sogenannten Keyless Go-Systemen erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal, dass man den Schlüssel bei sich trägt. Nähert man sich damit dem Türgriff, öffnet sich die Zentralverriegelung. Zum Starten des Autos ist kein Zündschlüssel mehr nötig – ein Knopfdruck genügt.

Systeme sind sicherheitsanfällig

Diese Systeme sind komfortabel, aber auch sicherheitsanfällig, warnt die Polizei. Diebe verwendeten inzwischen Funkstreckenverlängerungen, mit denen die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgegriffen und durch den Aufbau einer Relaystation vom Fahrzeug zum Schlüssel hin verlängert wird. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist.

Tipps von der Polizei

Die Polizei gibt hierzu folgende Tipps:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen, zum Beispiel mit einer Aluminiumhülle oder Blechdose. Machen Sie unbedingt den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichende Sicherheit.

Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeuges oder zum Beispiel in Gaststätten Personen mit Aktenkoffer mit ungewöhnlicher Verhaltensweise in Ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär zu deaktivieren ist oder ob es eine entsprechende Nachrüstung gibt.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/deta. (bac)