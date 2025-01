Bauamt bekommt eine Verstärkung

Das Bauamt in der Affinger Gemeindeverwaltung bekommt Verstärkung. Laut Bürgermeister Markus Winklhofer hat der Gemeinderat in seiner jüngsten nicht öffentlichen Sitzung beschlossen, das Bauamt um eine Stelle für die Bautechnik zu erweitern. Sie wird demnächst ausgeschrieben. Die Stelle sei nötig, weil zahlreiche Bauprojekte in der Gemeinde anstünden und so Bauamtleister Ralf Scherbauer entlastet werden kann, so Winklhofer. Insgesamt wird das Personal in der Verwaltung nicht aufgestockt. Es handelt sich um eine interne Umstrukturierung. Denn Corinna Descy, eine Beamtin, hatte um ihre Versetzung gebeten und die Gemeindeverwaltung zum Jahresende verlassen. Sie war 2023 als neue Kämmerin eingestellt worden. Im Zuge einer Umstrukturierung im vergangenen Juli hatte der vormalige Verwaltungschef Bernhard Frank diesen Posten übernommen. Descy war mit anderen Aufgaben betraut worden. (jca)