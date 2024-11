Bauausschuss: Antrag auf Erweiterung von Fabrikhalle

Über einen Antrag auf Erweiterung einer Fabrikhalle in der Nähe des Affinger Ziegeleiweges berät der Bau- und Verkehrsausschuss des Affinger Gemeinderates am Mittwoch, 4. Dezember. Außerdem stehen weitere Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung, darunter der Anbau an eine landwirtschaftliche Maschinenhalle. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Mittagsbetreuung. (AZ)

Carmen Jung