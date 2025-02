Ein Antrag auf ein einseitiges Halteverbot im Gartenweg in Haunswies ist Thema in der Sitzung des Affinger Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwoch, 5. März. Unter anderem geht es außerdem um Bekanntgaben. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal der Mittagsbetreuung. (AZ)