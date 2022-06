Affing

vor 33 Min.

Bauherren können bald loslegen im neuen Mühlhauser Baugebiet

Die Straßen und Leitungen im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen sind fertig. Am Freitag steht die Abnahme der Erschließungsarbeiten an. Nach Einschätzung der Gemeinderverwaltung wird sie problemlos über die Bühne gehen. Dann können die Häuser gebaut werden.

Plus Das neue Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen ist erschlossen. Jetzt kann gebaut werden. Doch zuvor gibt's Ärger wegen eines Änderungswunsches.

Von Carmen Jung

Die Straßen und Leitungen im neuen Mühlhauser Baugebiet "Am Weberanger" sind fertig. Bald ist es so weit: Die Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer können mit dem lang ersehnten Bau ihrer Eigenheime beginnen. Drei von ihnen sind jedoch nicht mehr glücklich mit ihrem Bauplatz. Sie haben deshalb eine Änderung des Bebauungsplans beantragt. Das sorgte am Dienstag für Ärger im Affinger Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen