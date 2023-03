Affing

12:00 Uhr

Baulandpreise steigen auch in Affing enorm an

Die ersten Häuser stehen schon im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen. Für manche Grundstücksbesitzer ist der Traum vom Eigenheim inzwischen aber geplatzt. Derzeit wird dort die drei Meter hohe Lärmschutzwand gebaut.

Plus Das hat Auswirkungen auf zurückgegebene Baugrundstücke vom "Weberanger" in Mühlhausen. Inzwischen steht auch der Quadratmeterpreis fürs neue Gewerbegebiet fest.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Wer ein Haus bauen will, der muss mit enormen Ausgaben rechnen. Das gilt heutzutage wohl mehr denn je. Georg Engelhard sprach in der jüngsten Sitzung des Affinger Gemeinderats die enorme Steigerung des Bodenrichtwertes für baureifes Land in Mühlhausen an. Mit Stand vom 1. Januar 2022 beträgt dort der Quadratmeterpreis 520 Euro, eine Steigerung von nicht weniger als 79 Prozent gegenüber dem bisherigen Stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen