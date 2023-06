Affing-Bergen

vor 17 Min.

Praktisch und gut: So könnte der neue Kindergarten in Bergen aussehen

Plus Die Gemeinde Affing baut zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Der Vorentwurf sieht ein einfaches, rechteckiges Gebäude vor. Ein Extra ist geplant.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Funktional und einfach: So stellt sich Architekt Markus Schneider den neuen Kindergarten in Bergen vor. Ganz im Gegensatz zur bestehenden Tagesstätte, die mit einem luxuriösen 170-Quadratmeter-Foyer, einem großzügigen Mehrzweckraum und besonderer Architektur punktet. Doch Schnickschnack ist finanziell nicht drin. Trotzdem will sich die Gemeinde Affing bei dem Neubau ein Extra leisten.

Schneiders Vorentwurf für einen rechteckigen, zweigeschossigen Bau westlich des bestehenden Kindergartens erhielt am Dienstag im Gemeinderat das Prädikat "praktisch, gut" (Josef Tränkl). Küche und Speisesaal bilden einen eingeschossigen Übergang vom Alt- zum Neubau. Die zwei Krippengruppen sollen im Erdgeschoss, die zwei Kindergartengruppen im Obergeschoss untergebracht werden. Aus der zweigruppigen Einrichtung, in der aktuell eine Übergangsgruppe zusätzlich untergebracht ist, wird eine sechsgruppige Tagesstätte für 124 Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen