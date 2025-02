Betrunkene Fahranfängerin kommt von der Straße ab

Eine 18-jährige Fahranfängerin hat am frühen Sonntagmorgen zwischen Affing und Aulzhausen einen Unfall. Laut Polizei war sie betrunken. Gegen 3.10 Uhr am Sonntagmorgen war die 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2035 von Affing in Richtung Mühlhausen unterwegs. Kurz nach Aulzhausen kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Nach dem Unfall bei Aulzhausen zur Blutentnahme

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. Die junge Frau musste daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus Aichach über sich ergehen lassen. Weiter wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Frau, aus dem Landkreis stammend, wieder entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3500 Euro.