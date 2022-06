Affing

Betrunkener steigt in Affing ins Auto und fährt davon

Betrunken ist ein 64-Jähriger am Dienstag in Affing in sein Auto gestiegen und davon gefahren.

Zeugen beobachten in Affing, wie der alkoholisierte Mann in sein Auto steigt und benachrichtigen die Polizei. Die trifft den Mann zu Hause an.

Zeugen haben am Dienstag in Affing einen 64-jährigen Betrunkenen beobachtet, dass er in sein Auto steigt. Sie informierten die Polizei. Die Polizei trifft zuhause auf den betrunkenen Autofahrer Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17.15 Uhr weggefahren. Eine Streife suchte ihn zuhause auf. Unmittelbar nach seinem Eintreffen waren auch die Beamten da. Sie überzeugten sich davon, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Das bestätigte der Alkoholtest. Er ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (jca)

